  • BIST 1.400
  • Altın 515,826
  • Dolar 8,4236
  • Euro 10,3177
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacak.
Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı yapacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:06
  • Van'da kaçak avlanan 16 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:05
  • Kereste fabrikası alev alev yandı26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:05
  • Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversiteli moto kurye hayatını kaybetti26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:04
  • Evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:03
  • İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:02
  • İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:51
  • Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:51
  • Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:15
  • Denizkurdu tatbikatına hazırlanan onbaşı, kalbine yenilerek şehit düştü26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti