  • BIST 1.145
  • Altın 467,911
  • Dolar 7,6571
  • Euro 8,9958
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.
Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.

OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı01 Ekim 2020 Perşembe 09:24
  • Kapalı poşete giren baharata hile karışıyor01 Ekim 2020 Perşembe 09:23
  • Hamile eşini darbeden kadın ile kocasını tabancayla yaraladı01 Ekim 2020 Perşembe 09:23
  • Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi01 Ekim 2020 Perşembe 09:20
  • Didim'de uyuşturucu tacirlerinin evinden cephanelik çıktı: 2 tutuklama01 Ekim 2020 Perşembe 09:19
  • Tüm gözler TBMM'de01 Ekim 2020 Perşembe 09:18
  • Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü 01 Ekim 2020 Perşembe 09:18
  • Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu01 Ekim 2020 Perşembe 09:17
  • Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak01 Ekim 2020 Perşembe 09:10
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 gözaltı01 Ekim 2020 Perşembe 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti