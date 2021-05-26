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Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı yayımlandı

Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda geçici ve daimi işçi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, OGM sözlü ve uygulamalı sınavla 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak. Başvurular 14 Haziran'da başlıyor.
Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda geçici ve daimi işçi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı Resmi Gazete’nin 26 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

İlana göre, Orman Genel Müdürlüğü sözlü ve uygulamalı sınavla 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak.

Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. 

Sözlü ve uygulamalı sınava, İŞKUR'un yapacağı iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. İlgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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