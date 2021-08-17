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Orman İşçisi Kadro Bekliyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün çalıştırıldığını belirterek, “İstihdam biçimi geçici-mevsimlikten çıkarılmalı. Bir norm kadro belirlenmeli. Ormanlarımız 2 aylık sürede korumasız kalmamalı” dedi.
Orman İşçisi Kadro Bekliyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün çalıştırıldığını belirterek, bu işçiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadro müjdesi beklediklerini dile getirdi. “Ormanlarda iş yılın tamamında devam ediyor, ormanlarımız 2 aylık sürede korumasız kalmamalı” diyen Aslan, “Çalışma süresi yılın tamamını kaplamalı ve kadro verilmeli” dedi.

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“MÜCADELE KOLAY DEĞİL”

Akdeniz kuşağında orman varlığına sahip ülkelerdeki yangın riskine dikkat çeken Aslan, "Burada bize düşen, bu yangınlara karşı neler yaptığımız ve yapmamız gerektiğidir. Son dönemdeki Antalya ve Muğla yangınlarını afet olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunların rutin bir yangın olma ihtimali düşük. Aynı yerde ve aynı zamanda 7-8 noktada yangın çıkması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor. Böyle bir yangınla mücadele de kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

“CANLARI PAHASINA MÜCADELE EDİYORLAR”

Orman yangınlarıyla mücadelede hava unsurları kadar yer ekiplerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslan, orman işçilerinin yangınları söndürmek için canı pahasına kahramanca mücadele ettiğini belirtti.
Aslan, son yangınlarda iki orman işçisini şehit verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

9 AY 29 GÜN ÇALIŞIYORLAR

"Böyle kahramanca mücadele eden orman işçilerimiz maalesef kadro güvencesine sahip değil. 2019 yılı öncesi bu işçiler 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma süreleri 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çıkarıldı. Ormanlarda iş yılın tamamında devam ediyor, ormanlarımız 2 aylık sürede korumasız kalmamalı. Sayıları 9 bini bulan orman işçisinin 9 ay 29 gün olan çalışma süresi yılın tamamını kapsamalı. Ormanlarımız bizim 'Yeşil Vatan'ımız,  Cumhurbaşkanımızdan kadro müjdesi bekliyoruz."

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KADRO VERİLMELİ

Orman Genel Müdürlüğünde ikili vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini savunan Aslan, "Bunun için de 10 bin yeni işçiye ihtiyaç var. Orman Genel Müdürlüğünün istihdam biçimi geçici-mevsimlikten çıkarılmalı. Bir norm kadro belirlenmeli. Bu norm kadroya göre istihdam tekrar yapılandırılmalı. Bu şekilde orman teşkilatımız güçlendirilmeli" dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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