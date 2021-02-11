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Orman mühendisinden karga istilası yorumu: Kavaklar şehir merkezinden uzak olmalı

Orman Mühendisi Faruk Köksoy, kargaların kent merkezinde yaşam için kavak ağaçlarını tercih ettiğini belirterek, insanlara bir zararları olmadığını belirtti. 
Orman mühendisinden karga istilası yorumu: Kavaklar şehir merkezinden uzak olmalı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan kent merkezi yaklaşık bir haftadan beri kargaların istilasını yaşıyor. Rüzgarlı ve sıcak havada sabah erken saatlerde ve güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan karga sürüsü adeta gökyüzünü kaplıyor. Çıkardığı seslerle korku filmlerini andıran karga sürüsü önceki günlere göre biraz daha azaldı. 

Çıkardıkları seslerle akşam saatlerinde yine gökyüzünde uçuşan kargaların çevre ve ses kirliliğinden başka insanlara zarar vermediğini belirten Ardahan eski Belediye Başkanı ve orman mühendisi Faruk Köksoy, "Kargalar göçmen kuş değil, buranın yerli kuşları. Eko sistemin önemli bir parçası. Popülasyonları bir arada yaşama yetenekleri çok güçlü. Dolayısıyla her hangi bir tehlikeye karşı birlikte mücadele ediyorlar. Barınma ve beslenme açısından da bu soğuk iklim şartlarında çok rahat yaşamlarını sürdürebiliyorlar" dedi.

KAVAK AĞAÇLARINI TERCİH EDİYORLAR

Kargaların barınmada kırsal kesimde yüksel boylu ağaçları şehirlerde ise kara kavak ağaçlarını tercih ettiklerini anlatan Köksoy, şunları söyledi:

"Şehirlerdeki yerli kara kavakları tercih eden kargalar, çöp alanlarından beslenirler. Tabiki havaların müsait olduğu zamanlarda bir arada uçma faaliyetleri oluyor. Genellikle şehirlerin üstünde bunu yapıyorlar. Şehirlerdeki yüksek boylu ağaçlarda barındıkları için insanlarımıza bunların toplu uçuşları ilginç geliyor. Bazen videoya alanlar da oluyor. İnsanoğluna ciddi bir zararı yok. Şehirlerde şöyle bir olumsuz yanı var; gerek kavak ağaçlarında bıraktıkları gübrelerle şehri kirletme açısından, gerekse çıkardıkları seslerle bir kirlilik oluşturuyorlar. Sorumlu arkadaşların kavakları şehir merkezinden yeterince uzaklaştırması gerekir. Çünkü en önemli barınma yerleri kavak ağaçlarıdır. Kavak ağaçları olmazsa köylere ve ormanlara yönelik barınma yerleri oluştururlar. Özellikle şehri kirletme açısından olumlu bir süreç yaşanmış olur."

Öte yandan kent merkezinde yaşayan çocuklar kargaların çıkardığı sesten rahatsız olduklarını ve korktuklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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