Orman vasfı taşımayan alanlara ilişkin düzenleme

Orman sınırları dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, orman tesis etmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması mümkün olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, belirlenen şartları taşıyan ve sınırları cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tesciline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sınırları cumhurbaşkanınca belirlenecek yerler, yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarılabilecek.

Söz konusu alanlar, "Tarım ve Orman Bakanlığınca bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler" olarak belirlendi.

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar

Ancak izin verilen orman alanları, özel statülü orman alanları, sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırlan içerisinde kalan ormanlık alanlar, genel müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları ile özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları bu sınırların dışına çıkarılamayacak.

Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için belde, köy veya mahallelerde, orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamalarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekecek.

Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine, ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğünün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanacak. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı yapılması gerekecek.

Talep üzerine bölge müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulacak. İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenecek.

Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alarak yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapacak. Mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediği bildirilecek.

Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, orman dışına çıkarılacak alanların sınırlarının belirlenmesi amacıyla bu durumu Bakanlığa iletecek. Bakanlık tarafından bu talep, Cumhurbaşkanı Kararı alınması için inceleme raporu, sınır koordinat değerleri, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip sınırları bu karar ile belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından komisyon görevlendirilecek.

Orman için yeni alan tahsis edilecek

Orman sınırları dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya ilgili birimlerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Tahsis ve teslim işlemi gerçekleşmeden komisyon çalışmaları ilan edilmeyecek.

Bu şekilde orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan taşınmazın tapuda orman vasfı ile tescili sağlanacak.