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Orman yangınında evleri yanan Merve'ye doğum günü sürprizi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekibi, Marmaris'teki orman yangınında evleri yanan Merve Yılmaz'a (9) doğum günü sürprizi yaptı. Merve Yılmaz, yanan evlerinin ve köpeğinin kulübesinin tamir edilmesini istedi.
Orman yangınında evleri yanan Merve'ye doğum günü sürprizi

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. Evleri yanan aileler, kurulan konteyner ile çadırlara yerleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile orman ve itfaiye arazözleri, yanan alanlar ile sağlam kalan orman çevrelerinde nöbet tutmaya başladı. Yol kenarlarındaki ağaçlık alanlarda dinlenen yangın söndürme ekiplerine, yiyecek ve içecek desteği sağlanıyor.

Orhaniye Mahallesi'nde kurulan mobil mutfaklarda ise yemek dağıtımı yapılıyor. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı hücumbotlar, koylarda konumlandırılarak çıkabilecek yangınlara karşı gözlem yapmaya başladı.
Alevlerin en çok etkilediği mahallelerden olan Osmaniye'de oturan Muhittin Çoban İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Yılmaz'a, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Babası Yusuf Yılmaz’ın işi nedeniyle şehir dışında bulunduğu ve annesi Medine Yılmaz'ın Marmaris'te olması nedeniyle anneannesiyle birlikte kalan Merve'ye psikososyal destek ekibi tarafından anne ve babasıyla görüntülü görüşme sağlandı. Merve'ye doğum günü hediyesinin verilmesinin ardından doğum günü pastası kesildi. Merve Yılmaz, köpeğinin kulübesi ve yanan evinin tamir edilmesini istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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