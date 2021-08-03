  • BIST 1.407,580
  • Altın 485,03
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8900
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 35 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKADüzce'de çerez fabrikasında yangın
» »

Orman yangınlarına etkin müdahale için Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor

Orman yangınlarına etkin müdahale için Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor
Orman yangınlarına etkin müdahale için Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Manavgat’taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat’taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı
Selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı
Özel Harekat İran sınırında nöbette
Özel Harekat İran sınırında nöbette
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Aydıncık ve Gülnar'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Aydıncık ve Gülnar'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu
Kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu
Son Eklenen Videolar
Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor
Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor
A Haber ekibi, kendilerine saldıran cankurtaranlardan şikayetçi oldu
A Haber ekibi, kendilerine saldıran cankurtaranlardan şikayetçi oldu
Almanya'da selden en çok etkilenen şehirlerden Schuld havadan görüntülendi
Almanya'da selden en çok etkilenen şehirlerden Schuld havadan görüntülendi
Almanya’daki sellerde ölenlerin sayısı artıyor
Almanya’daki sellerde ölenlerin sayısı artıyor
Tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat
Tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti