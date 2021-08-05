Orman yangınlarına müdahalede 4 bin 150 havuz ve gölet kullanılıyor

Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede kullanılan ve yangın söndürme araçlarına su ikmali sağlanan 4 bin 150 gölet ve havuz bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, muhtemel yangınlarda su ikmali yapmak üzere, ormanların içindeki su kaynaklarından faydalanılarak oluşturulan havuz ve göletler bulunuyor.

Buralar yangına müdahalede hız ve etkinlik sağlıyor. Türkiye'de toplam 2 bin 429 havuz ve 1721 gölet bulunuyor.

Antalya 455 havuz ile ilk sırada yer alıyor. Burayı 417 havuz ile Muğla ve 292 havuzla İzmir takip ediyor. Gölet sayılarına bakıldığında ise en fazla 164 gölet ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir'i 122 gölet ile Balıkesir, 115 gölet ile Amasya izliyor.

Söz konusu havuz ve göletler yangın esnasında müdahale araçlarına su sağlıyor. Havuz ve göletlerden su tankerleriyle yangınlarda kara desteği imkanı veren arazözlere su taşınıyor. Ayrıca, helikopterler de bu havuz ve göletlerden su alıp yangın sahasına atabiliyor.