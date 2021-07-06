Orman yangınlarına teknolojik takip

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları, termal kamera ve yapay zeka gibi teknolojilerle güçlendirilecek.

Milli olarak geliştirilen, uzun havada kalış süresine sahip Aksungur insansız hava aracını (İHA) orman yangınlarıyla mücadelede kullanmaya başlayan Türkiye, bu kez Orman Yangın Algılama Platformu kurulumuna hazırlanıyor. Söz konusu proje için Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ile Orman Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. İmza töreninde Milli Savunma Bakan Yardımcı Muhsin Dere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere yer aldı.

Orman gözetleme kulelerine kurulacak termal kamera, video yönetim sistemi ve video analiz modülü yazılımı ile sahadaki nem, duman, ısı ve doğal hayat verileri merkeze aktarılacak. Bu yazılımlar aracılığıyla sahada kurulu kamera, foto kapan ve benzeri izleme yapan donanımlardan gelen veriler yapay zeka ile işlenecek ve ilgililere bilgi istenilen formatta sunulacak.

Kısa sürede tespit, asayiş ve güvenliğe katkı

MKE AŞ tarafından özel sektör iş birliği modeliyle gerçekleştirilecek Otonom Yangın Algılama Platformu ile orman yangınlarının daha kısa sürede tespit edilmesi, bütün ilgililerin eş zamanlı bilgilendirilmesi, bölgedeki asayiş ve güvenliğe katkı sağlanması amaçlanıyor. Bunun yanında yasak bölgelere insan/araç giriş çıkışının takip edilmesi ve bildirilmesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hızlı aksiyon alınarak gerekli çözümlerin geliştirilmesi, gerçekleşen herhangi bir yasa dışı olayda kayıtların incelenerek gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Uygulama, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünde pilot proje olarak başlayacak, alınacak sonuçlara ve ihtiyaç durumuna göre diğer orman bölge müdürlüklerine yaygınlaştırılacak. Orman yangınlarıyla mücadelede yenilikçi unsurlar barındıran projenin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları MKE AŞ’ye ait bulunuyor.

Anlık ve mobil takip

Proje kapsamında, planlanan noktalara gözlem kuleleri ve teknik ekipman tesis edilecek. İşletme şeflikleri ve bölge müdürlüklerine kurulan izleme birimleriyle yangın tespit anında alarmlar ve ilk görüntülerin indirilmesiyle bilgilendirme yapılacak. Gözetlemedeki gecikme sürelerinin önüne geçmek ve insana dayalı gözetleme yönteminden kaynaklanan eksiklikleri gidermek için dijital platform üzerinden anlık bilgi alınması sağlanacak.

Yapay zeka destekli projeyle termal kameralar üzerinden alınan görüntüler, daha önceki benzer yangın veri analizleriyle değerlendirilip yaklaşık yayılım modeli ortaya çıkarılacak. Alınacak görüntüler anlık olarak mobil cihazlar da dahil olmak üzere istenilen cihazlardan izlenebilecek.