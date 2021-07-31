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Orman yangınlarından kahreden haber! Ölü sayısı arttı

Muğla'nın Fethiye, Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınırken, Antalya Manavgat'ta 2 yangın işçisinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6'ya yükselmiş oldu.
Orman yangınlarından kahreden haber! Ölü sayısı arttı

28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 26 farklı ilde çıkan yangınlara müdahale 4'üncü günde de devam ediyor.

Manavgat'ta 5, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü.

Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edildi.

Çıkan 98 yangının 88'i kontrol altına alındı, 10'u ise devam ediyor.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketi için birçok ülke dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.

Yangın felaketiyle alakalı gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

TOPLAM CAN KAYBI 6'YA ÇIKTI

11:51: İhlas haber ajansının (İHA) geçtiği habere göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken (Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş), 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Böylelikle, 4 gündür devam eden yangınlarda can kaybı sayısı 6'ya çıkmış oldu

08:40: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 olmak üzere toplam 10 yangının devam ettiği bilgisini verdi.

07:06: Muğla'nın Fethiye, Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

06:23: Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

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