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Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor
Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor
Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor
05 Ağustos 2021 Perşembe 10:06
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