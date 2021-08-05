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Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor

Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor
Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor
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