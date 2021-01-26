  • BIST 1.536
  • Altın 438,195
  • Dolar 7,3518
  • Euro 8,9414
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Ormanda dedektörle define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

ÇANAKKALE'de ormanlık alanda dedektör ile define arayan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Ormanda dedektörle define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kızılkeçeli Köyü mevkisindeki ormanlık  alanda park halinde bir araç görünce arama başlattı. Aramada ormanlık alanda dedektör ile define arayan C.K., U.F, B.A. ve Ş.E. suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 2 dedektör, Glock marka ruhsatsız tabanca,13  fişek, 1 Portatif G-Poınter (lazer noktalıyıcı), dedektör başlığı, kulaklık, batarya, şarj adaptörü ve keser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşinin özel görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis26 Ocak 2021 Salı 16:55
  • MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmesi dava dosyasına eklendi26 Ocak 2021 Salı 14:10
  • Yüksekova'da kara gömülü bidonda 8 kilo eroin ele geçirildi25 Ocak 2021 Pazartesi 22:22
  • Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:16
  • Tarsus Devlet Hastanesi’nde teknisyen darbedildi25 Ocak 2021 Pazartesi 22:14
  • Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 15:13
  • Terör soruşturmasında aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında25 Ocak 2021 Pazartesi 12:58
  • Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü bulundu24 Ocak 2021 Pazar 06:06
  • Kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu24 Ocak 2021 Pazar 06:05
  • İran'dan, Hakkari'ye 12 katır sırtında getirilen 99 kilo eroin ele geçirildi24 Ocak 2021 Pazar 06:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti