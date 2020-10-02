  • BIST 1.147
  • Altın 476,372
  • Dolar 7,7419
  • Euro 9,0805
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

Antalya'da lise öğrencisi S.D.'yi (19) ormanlık alana götürüp darbettikleri iddia edilen 6 sanığa, tutuksuz yargılandıkları davada ceza yağdı.
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

Olay, geçen yıl 31 Ocak günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kız, Mehmet Can Yörük'ün (22) kullandığı otomobile bindi. Grup Varsak'taki ormanlık alana geldiğinde, Amina Sufiyeva S.D.'yi erkek arkadaşı Yasin Kamay (24) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla darbetti. Bir süre sonra grup, aynı otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boş alana geçerek Yasin Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline bindi. İki araçla Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana giden grup, S.D.'yi darbetti. Şüpheliler, genç kızı yerde sürükleyip, dövdü. Ardından da parasını gasbetmeye çalıştı. Dakikalarca süren dayak olayını kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, şikayetçi olması halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.

Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay tutuklanırken, diğerleri serbset bırakıldı. Daha sonra ki süreçte de Mehmet Can Yörük de tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında, tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. Ancak davanın 9'uncu duruşması, pandemiden dolayı 9 ay sonra yapıldı.

Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ve avukatları ile şikayetçi S.D.'nin avukatı Halit Çaplık katıldı. Mahkeme, son sözlerinde 'büyük pişmanlık duyduklarını' belirterek, üzgün olduklarını söyleyen sanıklardan Amina Sufiyeva'yı ve Yasin Kamay'ı, 'nitelikli yağma' ve  'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplan  12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Mehmet Can Yörük'ü 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.  S.D.K. ve M.G.'yi, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme,  M.S.'yi ise beraat ettirdi. Mahkeme heyeti, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu02 Ekim 2020 Cuma 11:20
  • Görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Başkanı Bilgen'in yerine Kars Valisi Öksüz görevlendirildi02 Ekim 2020 Cuma 10:40
  • Reyhanlı Barajı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak02 Ekim 2020 Cuma 10:40
  • Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı02 Ekim 2020 Cuma 10:38
  • İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi02 Ekim 2020 Cuma 10:28
  • MSB: Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek02 Ekim 2020 Cuma 10:28
  • Bakan Selçuk: 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldı02 Ekim 2020 Cuma 10:27
  • Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı02 Ekim 2020 Cuma 10:19
  • Azerbaycan Büyükelçisi: Topraklarımızı işgalden kendimiz azat edeceğiz02 Ekim 2020 Cuma 10:18
  • Doğu Akdeniz sahillerindeki tehlike: Denizler plastik çorbasına dönüşecek02 Ekim 2020 Cuma 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti