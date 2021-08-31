  • BIST 1.467,290
  • Altın 484,90
  • Dolar 8,2930
  • Euro 9,7750
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı

Artvin’in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı

Taksi sürücüsü Gürsel Demir, Kocabey köyünde yolcu bıraktı. Demir'in ilçeye dönüşü sırasında ormanda karşısına karşısına bozayı çıktı. Taksiden inen Demir, yaklaştığı ayı ile selfie çekti, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Demir’in “Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum” dediği duyuluyor.  Gürsel Demir, “Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik” dedi.

310820211110101902636.jpg
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Partili Usta, evi yanan Tan ailesini ziyaret etti31 Ağustos 2021 Salı 10:41
  • Bingöl'deki orman yangınına 3'üncü günde müdahale sürüyor31 Ağustos 2021 Salı 10:36
  • Beyşehir Gölü'nün suyu, 150 metre çekildi 31 Ağustos 2021 Salı 10:33
  • Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu31 Ağustos 2021 Salı 10:31
  • Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde31 Ağustos 2021 Salı 10:15
  • Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı son anda yakalandı: 500 bin liralık vurgun yapacaktı31 Ağustos 2021 Salı 09:59
  • Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler31 Ağustos 2021 Salı 09:30
  • İzmir'de kazada 5 kişi yaralandı31 Ağustos 2021 Salı 09:30
  • 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı31 Ağustos 2021 Salı 09:29
  • Kula'da makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı31 Ağustos 2021 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti