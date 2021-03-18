  • BIST 1.551
  • Altın 407,011
  • Dolar 7,3331
  • Euro 8,7399
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Ormanda ölü bulundu

TRABZON’un Tonya ilçesinde dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan K. (66), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.
Ormanda ölü bulundu

İlçeye bağlı Yenimahalle’de yaşayan 6 çocuk babası Hasan K., dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi ve komşuları Hasan K.’yi aramaya çıktı. Bugün akşam saatlerinde yakınları Hasan K.’nin evine yakın ormanlık alanda başından vurulmuş cansız bedenini buldu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Hasan K.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Yapılan incelemenin ardından Hasan K.’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi17 Mart 2021 Çarşamba 20:58
  • İzmir'de uyuşturucu şebekesine operasyon: 9 gözaltı17 Mart 2021 Çarşamba 18:32
  • Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa’da yakalandı17 Mart 2021 Çarşamba 17:35
  • FETÖ üyesi eski vergi müfettişini JASAT yakaladı17 Mart 2021 Çarşamba 17:34
  • İzmir'de 164 kaçak göçmen kurtarıldı17 Mart 2021 Çarşamba 17:34
  • Van'da boş arazide 114 kilo eroin bulundu17 Mart 2021 Çarşamba 16:37
  • Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı17 Mart 2021 Çarşamba 16:37
  • Kendisini garajında iple astı16 Mart 2021 Salı 23:48
  • Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti16 Mart 2021 Salı 23:47
  • Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi16 Mart 2021 Salı 22:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti