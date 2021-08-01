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Ormanlara Yoğun Bakım

Altındağ Belediyesi ormanlık alanlarda yoğun bakım çalışması gerçekleştirdi. 20 personelin görev yaptığı temizlik seferberliğinde, 3 ton atık toplandı. 
Ormanlara Yoğun Bakım

Ormanlık alanlar tertemiz oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasının sonucu, görenleri hayrete düşürdü. Ormanlık alanlardan torbalar dolusu atık toplandı. Yaklaşık 3 ton atık toplandığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Ülkemizi kavuran yangınlar içimizi de yakıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Ormanlık alanlarımızın bu şekilde dikkatsiz ve hor kullanıldığını görmek gerçekten çok üzücü... Herkesin bilmesi gerekir ki, doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Bu bilinçle hareket edersek, hepimiz kazançlı çıkarız” dedi. 

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“3 TON ATIK TOPLADIK” 

Ormanlık alanlarda titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı “20 personelimiz sabahtan akşama kadar durmaksızın çalıştı. Maalesef gördük ki, en çok cam şişe toplandı. Cam şişeler ormanlar için büyük tehlike... Bunun yanında plastik atıklar da topladık. Bu durum gerçekten bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı. 

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“BUNDAN BÖYLE DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ” 

Başkan Balcı şunları kaydetti: 

 “Orman yangınlarından etkilenen tüm bölgelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Günlerdir adeta içimiz yanıyor. Bu manzaraları görmemek için hepimiz çok daha dikkatli olmalı, doğa olmazsa bizlerin de var olamayacağı bilinciyle hareket etmeliyiz. Bundan böyle ormanlık alanlarımızdaki denetimlerimizi sıklaştırarak, bu alanları korumak konusunda çok daha özenli olacağız. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olunmasını rica ediyorum.”

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Kaynak: Haber Kaynağı
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