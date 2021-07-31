Ormanlarda Ohal İlan Edilmeli

Türkiye, birçok noktada eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Türkiye'de eş zamanlı olarak çıkan ve sabotaj ihtimali üzerinde durulan orman yangınlarına ilişkin gazetemize konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Ormanların selameti açısından her şey kontrol altına alınana kadar ormanlarımızda OHAL ilan edilmesini, ormanlara giriş çıkışların kapatılmasını veya kontrollü yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçrayan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatıldı. Eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerine duruluyor. Gazetemize konuşan STK temsilcileri ormanların terör örgütü üyelerince bilinçli şekilde yakıldığını belirterek, suçlulara gereken cezanın verilmesini istiyor.

"KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURMALIYIZ"

Gazetemize konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, ülke genelinde eş zamanlı çıkan yangınların manidar olduğunu belirterek, "21 ilimizde 63 farklı noktada çıkan yangınlar bize 'ateşin çocukları'nı hatırlatıyor. Devletimiz gereken incelemeyi yaptıktan sonra en sağlıklı bilgiye ulaşacağız fakat eş zamanlı bir kundaklama ihtimali üzerinde durmamız gerekiyor.

Türkiye'de yeşil vatanın koruyucuları kahramanca mücadele veriyorlar. Bizler ormanların selameti açısından her şey kontrol altına alınana kadar ormanlarımızda OHAL ilan edilmesini, ormanlara giriş çıkışların kapatılmasını veya kontrollü yapılmasını istiyoruz.

Bir ağacın 60 sene sonra ekonomiye katkısını düşünürseniz, sayısız canların ormanlarda kaybolduğunu, öldüğünü göz önüne alırsanız ormanlarımızın selameti açısından ohalin ilanı abartı veya çılgınca gelmemeli" dedi.

"ORMANLARI YAKANLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ise gazetemize orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yangınların eş zamanlı olarak çıkması sabotaj iddiasını gündeme getirmiştir.

Ülkemizde son zamanlarda, ormanlarımız bilinçli bir şekilde yakılmaya başlandığına şahit oluyoruz. Ormanlarımızı yakanların suçları ispatlandıktan sonra idam cezası ile cezalandırılmalı ve maddi zararlar da tahsil edilmelidir. Bu konuda taviz verilmemelidir. Devlet sert yanını göstermelidir. Ormanlarımızı yakanların yanlarına kar kalmamalıdır. Destek verenlere de çok ağır cezalar verilmelidir. Çok radikal kararlar alınmalıdır

Bu ormanlar birkaç kişinin ve kuruluşun değildir. Tüm ülkemizin ve tüm insanlığın ihtiyaçlarını karşılayan milli servetlerimizdendir. Derneğimizin kurulduğu 1998 yılından bugüne kadar değişik zamanlarda, vatan hainlerinin, çocuklara cinsel istismar yapan ve öldürenlerin, ormanlarımızı yakanların idam cezası ile cezalandırılmasını savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Bunun başka yolu yoktur. Cezaevinde beslemek onları ödüllendirmektir. Bu acımasız hainlere daha fazla masraf yapmaya da gerek yoktur. Vatan hainlerinin cezası idamdır. Dinimizde de kısasa kısas vardır."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

