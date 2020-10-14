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Ormanları Yakanlara, Teröristlere, Cinsel İstismarcılara idam getirilsin

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, ormanları yakanlar, terör ve cinsel istismar suçluları için idam yasasının tekrar çıkarılması gerektiğini çağrısını yaptı.
Ormanları Yakanlara, Teröristlere, Cinsel İstismarcılara idam getirilsin

Türkiye’nin nüfusa oranla en çok şehit veren ilçesi olan Çubuk’taki Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, ormanları yakanlar, terör ve cinsel istismar suçluları için idam yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi. Dernek olarak kuruluşlarından bu yana masumların canlarının yanmaması için idam yasasının tekrar getirilmesini istediklerini kaydeden Avan, “Bir daha ilan ediyoruz. İdam yasası hemen gelmeli ve uygulanmalıdır” dedi.  

“HAİNLERİN CEZASI İDAMDIR”
Son günlerdeki orman yangınlarına da dikkat çekerek ormanları yakanların da idam cezasıyla yargılanması çağrısında bulunan Başkan Avan şöyle konuştu:
“Ülkemiz terör olaylarında çok büyük maddi ve manevi kayıplar vermiştir.  Binlerce askerimizi, polisimizi, korucularımızı ve sivil halkımızı şehit eden, binlerce insanlarımızı sakat bırakan, ekonomimize çok büyük darbe vuran, binlerce ocak söndüren, eli kanlı katiller başta olmak üzere, vatan hainlerine, idam cezası getirilip uygulanmalıdır” 

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“1998’TEN BERİ İDAM YASASININ ÇIKMASINI İSTİYORUZ”
“İdam yasasının çıkmasını, asker ve polislerimizin peş peşe şehit edildiği, cinsel istismar suçlarının arttığı ve bu olayların kamuoyunda büyük infial meydana getirdiği zaman değil, derneğimizin kurulduğu 1998 yılından beri değişik zamanlarda toplantı, yürüyüş, miting, basın açıklamaları yoluyla kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Bu girişimlerimizle yetinmeyip devletimizin tüm üst düzey makamları ile görüşmeler yaptık.” 

“DİNİMİZDE KISASA KISAS VARDIR, BOŞA BESLEMEYİN”       
“Vatan hainlerini, ormanları yakanları ve cinsel istismar suçlularını cezaevlerinde yatan canileri boşa besleyip, daha fazla masraf yapmaya da gerek yoktur. Vatan hainin cezası idamdır. Dinimizde de kısasa kısas vardır. Bu işi sulandırmadan, ‘NATO ne der, Avrupa ne der, ABD ne der.’ deyip milletimizin büyük çoğunluğun istemiş olduğu idam yasası bir an önce getirip, hemen uygulanmalıdır” 

İDAM İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI 
“İdamın geri gelmesi için halk oyuna gidilmelidir. Halkın iradesi ve tercihi ile ‘idam’ yapılmalıdır. Böylece şehitlerimize kurşun sıkanlar, küçük masum çocuklarımıza namussuzluk yapan canilere bu dünyada cezası verilmiş olacaktır. Aileleri de bir nebze olsun, rahatlamış olacaklardır. Adalette tecelli etmiş olacaktır” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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