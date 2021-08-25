Örnek davranışa altın

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, su satan çocukları önce 'trafiği engellememeleri ve can güvenliklerini tehlikeye atmamaları' yönünde uyaran daha sonra da zabıta memurlarını ödüllendirdi.

Işıklı kavşakta okul çağındaki 4 çocuğun duran araçlara pet su sattığını gören ekipler, çocukların yanlarına giderek "Çocuklar bu şekilde hem kendinizi hem de trafiği tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen su satışını bırakın" şeklinde uyardılar. Çocuklar da öğrenci olduklarını harçlık biriktirmek için su sattıklarını durumun tehlikeli olduğunu bildiklerini ifade ettiler.

Zabıta ekipleri de çocukların kalan sularının tamamını satın alarak çocukları evlerine gönderdiler.

BİSKÜVİ KEYFİ YAPTILAR

Tekrar denetime giden ekipler, su satan çocukların aldıkları paralarla bisküvi, çikolata, içecek alarak okul bahçesinde neşeli bir şekilde yediklerini gördüler.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşanan bu durum bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilip daha sonra sosyal medyada paylaşılınca zabıta ekiplerinin bu davranışı takdir ve beğeni topladı.