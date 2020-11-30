Örnek dayanışmaya destek ziyareti

Türk Kızılay’ı Çubuk Şube Başkanlığı tarafından, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan’a teşekkür plaketi verildi.

Türk Kızılay’ı Çubuk Şubesi tarafından, ülkemizde değişik zamanlarda meydana gelen depremlerde, depremzedelere yönelik açılan yardım kampanyaları ile Ermenistan Azerbaycan savaşında, savaş mağdurlarına yönelik açılan kampanyalara yüklü miktarda halı ve battaniye bağışı yapılmasına vesile olması nedeniyle, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan teşekkür plaketi ile onure edildi.

Türk Kızılay’ı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç ziyarette yapmış olduğu açıklamasında: Türk Kızılay’ı Çubuk Şube Başkanlığı tarafından yapılan hemen hemen tüm faaliyetlerimize destek verip, maddi ve manevi destekte bulunup, kan bağışı yaptınız. Bunların yanında ülkemizde değişik zamanlarda meydana gelen depremlerde, depremzedelere yönelik açılan yardım kampanyaları ile Ermenistan Azerbaycan savaşında, savaş mağdurlarına yönelik açılan kampanyalara yüklü miktarda halı ve battaniye bağışı yapılmasına vesile oldunuz. Bizim her zaman yanımızda olup, moral verdiniz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine yönelik yapmış olduğunuz başarılı çalışmaları takdir ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyoruz. Bu örnek dayanışmamızdan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunup, plaket ile taçlandırmış bulunuyoruz, dedi.

Dernek Başkanı Zeki Avan ziyarette yapmış olduğu konuşmasında: Türk Kızılay Derneği Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç ve yönetimi kurulu üyelerinin anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Manevi değeri çok büyük olan, plaket ile onura etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Türk Kızılay Derneği Çubuk Şubesi her zaman bizim yanımızda olmuştur. Türk Kızılay’ı ilçemiz de ve dünya genelinde savaş mağdurlarına ve doğal afet mağdurlarına çok büyük yardımlarda bulunmaktadır. Dünya mazlumlarının ve mağdurlarının yanında ayrı bir yeri vardır. Türk milletini ve devletini çok başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Türk Kızılay’ının ilçemizde, ülkemizde ve dünya genelinde yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ve başarılar devamını temenni ediyorum, dedi.