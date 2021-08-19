Örnek fındık bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Ordu'da, fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için oluşturulan örnek bahçeler, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kent genelinde yaklaşık 3 bin bahçede uygulanan proje sayesinde dekar başına ortalama 100 kilogram olan verim, bazı bahçelerde 300, bazılarında 400 kilograma ulaştı.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaklaşık 3 bin bahçede toplam 30 bin dekarda uygulanan projeyi uzun süredir sıkı şekilde takip ettiklerini söyledi.

Bu bahçelerde çok ciddi verim ve kalite artışı sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Bazı örnek bahçelerimizde verim dekara 300 kilograma kadar çıktı, sulama tesisi kurabildiğimiz bahçelerimizde ise 400 kilograma kadar ulaştı. Bu, çok ciddi bir artış demek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, örnek bahçelerdeki verim ve kalite artışıyla il ekonomisine yaklaşık 120 milyon lira ilave katkı sağlandığına dikkati çekti.

Örnek bahçelerden toplanan fındığın kalitesinin de arttığını belirten Yılmaz, "Bu bahçelerde elde edilen ürünün pazardaki randımanı 58'e kadar çıktı. Bu, üretici fındığını daha yüksek fiyattan satıyor anlamına gelmektedir. Bölgemizde projenin uygulanmadığı bahçelerimizdeki ortalama randıman ise 50-54 civarında." diye konuştu.

Örnek bahçe sayısı artırılacak

Yılmaz, örnek bahçe sayısının artırılacağını ifade ederek, "İnşallah ilimiz Ordu'da fındığın ekonomiye katkısını çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu konuda kesinlikle kararlıyız." dedi.

Bölgedeki fındık üreticilerine seslenen Yılmaz, "Bu çalışmalar zor değil. Herkesin bahçesinde rahatlıkla yapabileceği çalışmalar. Sadece üreticilerin bu noktada bizimle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sürekli bilgi alıp bahçesinde doğru teknikleri uygulaması gerekiyor. Üretici bahçesinin verim ve kalitesinin artmasını istiyorsa mutlaka tarım teşkilatına uğrayacak." diye konuştu.

Yılmaz, örnek bahçelerde budama, zirai mücadele, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ile sulama tekniklerinin uygulandığını, bunların uzman ekiplerin gözetiminde yapıldığını anlattı.

Üreticilerin erken hasattan özellikle kaçınmalarını isteyen Yılmaz, erken hasadın verim ve kalite kaybına neden olduğunu, geç toplanan bahçelerde ise kalitenin daha iyi olduğunu kaydetti.

"Daha önce 150 kilogram civarı verim alıyordum"

Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde fındık yetiştiren Mehmet Zafer Ak da bir dekar arazide örnek bahçe oluşturduklarını belirterek, her geçen yıl daha verimli ve kaliteli ürün aldığını söyledi.

Bütün teknikleri, uzmanların söylediği gibi uyguladığını belirten Ak, "Bugün bir dekardan 400 kilogram fındık alıyorum. Daha önce bu bahçeden 150 kilogram civarı verim alıyordum. Aynı zamanda kalite de arttı. Projeyi uyguladığım için çok mutluyum. Tüm üreticilere aynı teknikleri bahçelerinde uygulamalarını öneriyorum." dedi.