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Örnek kampanyaya büyük destek

MHP Ankara İl Başkanlığı’nca kış aylarında beslenme ve barınma zorluğu çeken sokak hayvanları için “Hayvanlar Üşümesin” sloganıyla başlatılan kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü.
Örnek kampanyaya büyük destek

MHP Ankara İl Başkanlığı’nca dondurucu kış şartlarında beslenme ve barınma zorluğu çeken sokak hayvanları için “Haydi Ankara! Hayvanlar Üşümesin” sloganıyla başlatılan kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. 

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KULÜBELER VE MAMALAR TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI 
Sokak hayvanlarının bu kışa daha rahat geçirebilmelerini sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta başlatılan kampanya kapsamında, yüzlerce barınak ve kilolarca mama yardımında bulunulduğu duyuruldu. İl Başkanlığı ile ilçe teşkilatlarına bağışçılar tarafından getirilen kulübeler ve mamalar, hayvan barınaklarına teslim edilmeye başlandı.   

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HAYVANLARA YÖNELİK SOSYAL DUYARLILIK 
Çocuklarda hayvanlara yönelik sosyal duyarlık ve farkındalık geliştirmeyi de amaçlayan kampanya kapsamında teslim edilen kulübelerde bağışçıların çocuklarının isimleri verildi. 

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KAMPANYA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BAŞLADI
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kısa sürede büyük ilgi gören kampanyayı şu sözlerle duyurmuştu: “Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının beslenme ve barınma zorlukları nedeniyle hayatta kalmaları zorlaşıyor. MHP Ankara İl Başkanlığı olarak sokaktaki dostlarımızın bu kışı rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Kıymetli anneler, babalar ve gençler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ailenizle birlikte kedi veya köpek kulübesi yaparak siz de kampanyamıza destek verebilirsiniz. Bu kampanya ile birlikte çocuklarımıza sokak hayvanları konusunda duyarlılık kazandırırken, sokaktaki dostlarımızı da yalnız bırakmamış olacağız. Kampanyamız neticesinde hayvan barınaklarına teslim edeceğimiz kulübelere çocuklarımızın ismini vereceğiz. Ayrıca dileyen ailelerimiz yaptıkları kulübelerde kalacak dostlarımızın bakıcı ailesi de olabileceklerdir. Bununla birlikte kampanyamıza mama bağışı yaparak da destek verebilirsiniz. Yavrularınızla yaptığınız kulübeleri ve mama bağışlarınızı MHP Ankara İl Başkanlığı’mıza veya size en yakın ilçe başkanlıklarımıza teslim edebilirsiniz.”  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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