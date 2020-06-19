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Örnek mahallesi’ne dev kültür merkezi geliyor

Altındağ Belediyesi, Örnek Mahallesi'ne içerisinde her yaştan mahallelinin sosyalleşme alanlarının olacağı  bir kültür merkezi inşa ediyor.
Örnek mahallesi’ne dev kültür merkezi geliyor

Altındağ Belediyesi,  bir yatırımı daha Altındağ'a armağan ediyor. Altındağ Belediyesi ekipleri, Örnek Mahallesi'nde yapımına devam ettiği kültür merkezini açmak için hızla çalışıyor. Kültür merkezinin her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanı olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti.

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HER YAŞTAN MAHALLELİYE HİTAP EDECEK

Kültür Merkezi'nin her yaştan mahalleliye hitap etmesi için özenle tasarlandığını söyleyen Balcı, merkez hakkında şu bilgileri verdi:

"Kültür Merkezimiz her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap edecek özel bir merkez olacak. İçerisinde; kütüphanesi, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Merkezi, Etüt Merkezi ve Engelliler için bir merkez olacak. Ayrıca keyifli vakit geçirilmesi için bir de kafeterya bulunacak. Burada herkes kendine göre, kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulacak, keyifli vakit geçirebilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tesisimiz şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Mahalle sakinlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Biz de bir an önce tamamlayıp hizmete açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

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4 KATLI OLACAK
Kültür Merkezi'nin yaklaşık 2500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Merkezimiz, zemin ve üzerinde 4 kattan oluşuyor. İçerisindeki bölümler vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanabilmesi için özenle tasarlandı. Her detayı düşündük. Tüm mahalle sakinlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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