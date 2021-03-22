  • BIST 1.379
  • Altın 437,893
  • Dolar 7,8808
  • Euro 9,4036
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

Örnek Mahallesi'ne dev yatırım

Örnek Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanlarının olduğu dev merkez tamamlandı. Kültür, spor ve eğitim merkezi açılış için gün sayıyor.
Örnek Mahallesi'ne dev yatırım

Altındağ Belediyesi, dev bir yatırımı daha Altındağ'a armağan ediyor. Örnek Mahallesi'ne yapılan merkez açılmak için gün sayıyor.  Kültür, spor ve eğitim merkezinin her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanı olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Balcı “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaptığımız merkezimizin inşaatı tamamlandı. Merkezi bir an önce hizmete açmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

rnkdvytrmltndg_4.jpg

HERKES İÇİN MUTLULUK
Merkezin her yaştan mahalleliye hitap edecek şekilde tasarlanmış, çok özel bir yatırım olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Merkezimiz her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap edecek özel bir merkez… 7'den 70'e herkes için mutluluk kaynağı olmasını arzu ettik, merkezimizi buna göre tasarladık. Merkezin içerisinde; kütüphane, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Merkezi, Etüt Merkezi, çocuklar için bir oyun alanı ve engelliler için de bir merkez bulunuyor. Ayrıca keyifli vakit geçirilmesi için bir de kafeterya var. Burada herkes kendine göre, kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulacak, keyifli vakit geçirebilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tesisimiz şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Mahalle sakinlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Bir an önce hizmete açabilmek için son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

rnkdvytrmltndg_5.jpg

2500 METREKARE DEV ALAN
Merkezin yaklaşık 2500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Merkezimiz, zemin ve üzerinde 4 kattan oluşuyor. İçerisindeki bölümler vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanabilmesi için özenle tasarlandı. Her detayı düşündük. Tüm mahalle sakinlerimizi yakında açılışını yapacağımız bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçilere yüzde 24 zam 22 Mart 2021 Pazartesi 04:25
  • Hayalini Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirdi22 Mart 2021 Pazartesi 03:20
  • Çankırı’da yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrılıyor22 Mart 2021 Pazartesi 02:22
  • Ata tohumları toprakla buluştu22 Mart 2021 Pazartesi 01:24
  • Mamak'ta normalleşme denetimi22 Mart 2021 Pazartesi 00:27
  • Dereceye girenler ödüllerine kavuştu22 Mart 2021 Pazartesi 00:23
  • Başkent'te köprüler yenileniyor22 Mart 2021 Pazartesi 00:21
  • "Ankara'nın tek kadın dolmuş şoförü" yolları ve yolculuğu renklendirdi21 Mart 2021 Pazar 15:41
  • Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı20 Mart 2021 Cumartesi 05:20
  • Büyükşehir afet gönüllüleri arıyor20 Mart 2021 Cumartesi 04:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti