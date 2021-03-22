Örnek Mahallesi'ne dev yatırım

Örnek Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanlarının olduğu dev merkez tamamlandı. Kültür, spor ve eğitim merkezi açılış için gün sayıyor.

Altındağ Belediyesi, dev bir yatırımı daha Altındağ'a armağan ediyor. Örnek Mahallesi'ne yapılan merkez açılmak için gün sayıyor. Kültür, spor ve eğitim merkezinin her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanı olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Balcı “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaptığımız merkezimizin inşaatı tamamlandı. Merkezi bir an önce hizmete açmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

HERKES İÇİN MUTLULUK

Merkezin her yaştan mahalleliye hitap edecek şekilde tasarlanmış, çok özel bir yatırım olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Merkezimiz her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap edecek özel bir merkez… 7'den 70'e herkes için mutluluk kaynağı olmasını arzu ettik, merkezimizi buna göre tasarladık. Merkezin içerisinde; kütüphane, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Merkezi, Etüt Merkezi, çocuklar için bir oyun alanı ve engelliler için de bir merkez bulunuyor. Ayrıca keyifli vakit geçirilmesi için bir de kafeterya var. Burada herkes kendine göre, kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulacak, keyifli vakit geçirebilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tesisimiz şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Mahalle sakinlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Bir an önce hizmete açabilmek için son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

2500 METREKARE DEV ALAN

Merkezin yaklaşık 2500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Merkezimiz, zemin ve üzerinde 4 kattan oluşuyor. İçerisindeki bölümler vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanabilmesi için özenle tasarlandı. Her detayı düşündük. Tüm mahalle sakinlerimizi yakında açılışını yapacağımız bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum” dedi.