Örnek Mahallesi'ne örnek merkez

Altındağ Örnek Mahallesi'nde yapımı devam eden, içerisinde her yaştan mahallelinin sosyalleşme alanlarının olacağı dev kültür merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Altındağ Belediyesi ekipleri, Örnek Mahallesi'nde yapımına devam edilen dev kültür merkezini açmak için hızla çalışıyor. Kültür merkezinin her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanı olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Balcı “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle devam eden inşaat çalışmalarında sona yaklaştık. Kültür merkezini bir an önce hizmete açmak için hızla çalışıyoruz. Her zaman Altındağ'daki yatırımlara büyük destek veren Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

7’DEN 70’E MUTLULUK

Kültür Merkezi'nin her yaştan mahalleliye hitap etmesi için özenle tasarlandığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Kültür Merkezimiz her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap edecek özel bir merkez olacak. 7’den 70’e herkes için mutluluk kaynağı olmasını arzu ettik, merkezimizi buna göre tasarladık. İçerisinde; kütüphanesi, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Merkezi, Etüt Merkezi, çocuklar için bir oyun alanı ve engelliler için bir merkez olacak. Ayrıca keyifli vakit geçirilmesi için bir de kafeterya bulunacak. Burada herkes kendine göre, kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulacak, keyifli vakit geçirebilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tesisimiz şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Mahalle sakinlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Biz de bir an önce tamamlayıp hizmete açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZENLE TASARLANDI

Kültür Merkezi'nin yaklaşık 2500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Merkezimiz, zemin ve üzerinde 4 kattan oluşuyor. İçerisindeki bölümler vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanabilmesi için özenle tasarlandı. Her detayı düşündük. Tüm mahalle sakinlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum” dedi.