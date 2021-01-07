Örnek proje diğer belediyelerce de yapılsın istendi

Başkentliler, su kaynaklarını ciddi şekilde kirleten atık yağların geri dönüştürülmesi için Keçiören Belediyesi’nin kampanyasının Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince de yapılmasını istedi.

Çevreye, çöplere ya da evlerin lavabolarına bilinçsizce dökülen atık yağlar yer altı sularını ve atık su kanallarını ciddi şekilde kirletiyor. Barajların kuraklık nedeniyle alarm verdiği bugünlerde atık yağların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. 6 milyonluk nüfusun yaşadığı Başkent’te her gün binlerce litre atık yağın ortaya çıktığı düşünüldüğünde geri dönüşümün önemi daha da iyi anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Keçiören Belediyesi örnek bir projeye imza attı. 10 litre atık yağ getiren vatandaşlara çanta hediyesi vererek vatandaşlar geri dönüşüme teşvik ediyor. Başkentliler buna benzer projelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde yapılarak doğaya büyük katkı sağlanacağını belirtiyor.

10 LİTRE YAĞA ÇANTA HEDİYE

Keçiören Belediyesi başlattığı çevreci kampanya kapsamında belediyeye teslim edilen 10 litre atık yağ karşılığında vatandaşlara çanta hediye ediyor. Konuyla ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağlar kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önleniyor. Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor” ifadelerine yer verdi.

BU KAMPANYA ÖRNEK OLMALI

Yaşanan kurak günler nedeniyle su kaynaklarının önemini daha iyi anlaşıldığı bugünlerde Başkentliler Keçiören Belediyesi’nin başlattığı bu çevreci kampanyanın diğer belediyelerde de yapılması gerektiğini belirterek, “Kurak günlerde geçiyoruz. Barajlarımız alarm veriyor. Su tasarrufu önemli olduğu kadar kaynaklarımızın temiz olması da çok önemli. Keçiören’de insanların geri dönüşüme teşvik etmek için yapılan kampanya çok güzel. Buna benzer kampanyaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin yapması da güzel olur. İnsanlara ufak hediyeler vererek teşvik edilebilir. Çevre hepimizin ve geri dönüşüm artık hayatımızın bir gerçeği.” İfadelerine yer verdi.

1 LİTRE YAĞ TONLARCA SUYU KİRLETİYOR

Uzmanlar göre 1 litre atık yağın 1 milyon litre suya kadar kirletebildiğine dikkat çekerek atık yağların kesinlikle gelişigüzel şekilde doğaya dökülmemesi gerektiğini belirtiyor. Akarsulara karışarak deniz ve göllere ulaşan atık yağlar kuş, balık ve diğer canlı türlerine de zarar veriyor. Öte yandan lavaboya dökülen atık yağlar kanalizasyon sisteminde donarak daralmalara ve tıkanmaya yol açarak zarar veriyor. Evsel atıkların içine konarak çöpe atılan atık yağlar ise katı atık toplama alanlarında yangın ve ciddi doğa kirliliğine neden oluyor. Toprağın emdiği bu atık yağlar yer altı sularını kirletiyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA