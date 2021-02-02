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Örnek yapılar ve başarılı müteahhitlere ödül verildi

 Kahramankazan Belediyesi, ilçede modern, güvenli ve dış estetiğe önem vererek yapı üreten ve buraların çevre düzenlemesini örnek olacak şekilde tasarlayan müteahhitleri ödüllendirdi.
Örnek yapılar ve başarılı müteahhitlere ödül verildi

Kahramankazan Belediye Meclisi’nin Çevre ve Şehircilik Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, 2020 yılında yapı kullanma izin belgesi alarak yaptıkları binalarda çevre düzenlemesine, dış estetiğe, güzel ve modern görüntüye önem veren müteahhitler belirlendi. Komisyonun değerlendirmesinde modern mimari görüntüye, dikkat çekici renklere, malzeme kalitesi ve mimari bütünlüğe sahip ilk 3 yapı Kahramankazan’ın en güzel binaları olarak ödüle layık görüldü. Binaların mimar ve müteahhitleri Kahramankazan Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı toplantısında teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Değerlendirme sonucunda müteahhitler Serkan Arslan birinciliğe, Sefa Erol ikinciliğe ve Harun Demirci ise üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye giren müteahhitler ödüllerini Kahramankazan Belediye meclis üyelerinin elinden aldı.

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Örnek teşkil edecek yapılar 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ödül almaya hak kazanan müteahhitleri tebrik ederek, “Sürekli göç alan ve hızlı gelişen bir ilçeyiz. Bu açıdan yalnızca Ankara’da da değil Türkiye’de de inşaat hareketliliğinin en yoğun olarak yaşandığı bir potansiyele sahibiz. Belediye meclisimizde oluşturduğumuz bu komisyon vasıtasıyla, yapılan binaların gerek mimarisi gerek çevre düzenlemesi olarak örnek teşkil etmesini hedefledik. Bunu sağlayan müteahhit arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Komisyonumuza ve müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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