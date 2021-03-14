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ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan çarpıcı açıklama

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, “Reform paketinin odağından sapmazsak salgın sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye tedarikte güçlü ülkelerin alternatifi olabilir. Yerli üretimle ara mal tedariğinde Çin’in en güçlü alternatifi olabiliriz” dedi.
ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan çarpıcı açıklama

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketi’nin kısa, orta ve uzun vadede pozitif etkisinin görüleceğine inandıklarını bildirdi. ORSİAD olarak öteden beri her fırsatta güçlü Türk ekonomisi için güçlü reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiklerini hatırlatan Çamur, “Bu anlamda, yeni Ekonomik Reform Paketi beklentilerimizi büyük oranda karşılıyor” ifadesini kullandı. 

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İSTİHDAM VE BÜYÜMEDEN UMUTLUYUZ
Yeni paketin odağında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın bulunduğunun altını çizen Başkan Levent Çamur, “Reform paketinin uygulanması noktasında alınacak tedbirler de oldukça etkileyici. Umuyoruz ki uygulamada paketin odağındaki ana maddelerin birinden bile sapılmaz, tedbirlerden taviz verilmez. Bunu başarırsak, hem kısa, hem de orta ve uzun vadede pozitif etkilerini mutlaka göreceğiz. Özellikle istihdam artışı ve sürdürülebilir yüksek büyümeden yana çok umutluyuz” dedi.

ARA MAL TEDARİĞİNDE ARANAN OLABİLİRİZ
ORSİAD Başkanı Levent Çamur, ekonomik reform paketinin salgın sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye’nin pozisyonunu etkileyeceğini de bildirdi.  Çamur, “Covid-19 salgını, kurlardaki dalgalanmalar, yüksek faiz gibi çok çeşitli nedenlerle özellikle yatırım, üretim ve istihdam noktasında tüm dünya gibi sıkıntılar yaşayan bir ülkeyiz. Salgının ekonomi üzerindeki etkileriyle birlikte yeni normale doğru hamleler de devam ediyor.”

ÇİN’E ALTERNATİF OLABİLİRİZ
“Ülkelerin özellikle ekonomiye dönük almakta olduğu tedbirler, Covid-19 sonrası yeni dünya düzenindeki yerlerini de belirleyecek. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni reform paketinin kapsamını çok önemsiyor, yerli üretimle Türkiye’nin ara mal tedariğinde Çin’in en güçlü alternatifi olacağına inanıyoruz. Güven ve istikrar ortamını yakalayan üreticinin yatırımcı, sanayici ve ihracatçının başaramayacağı hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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