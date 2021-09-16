  • BIST 1.425,900
  • Altın 484,06
  • Dolar 8,4530
  • Euro 9,9400
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 13 °C
»

Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

WorldFood İstanbul fuarına katılan Golda Gıda’ya  Ortadoğu ülkeleri yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen şirketin Genel Müdürü Fatih Doğan, “Gıda sektöründe makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi- gofret grubu olarak standımızda yerimizi aldık.
Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 9-12 Eylül tarihleri arasında gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul fuarı düzenlendi. Bu organizasyonda Golda Gıda da ürünlerini tanıttı. Genel Müdür Fatih Doğan, şirketin WorldFood İstanbul’a katılarak Türkiye ve dünyadaki alıcılarla tanışma, yeni anlaşmalar imzalama ve yeni pazarlarda satışlarını artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

“FUAR KATILIM VE ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ZENGİNDİ”

Ürünlerine yabancı alıcıların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Doğan, “Türkiye’nin 1 numaralı uluslararası gıda, içecek ve teknoloji fuarı olan WorldFood İstanbul çok sayıda sektör ve pazarın farklı alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en kaliteli gıda ve içecek ürünleri üreticilerinden oluşuyor. Dört yıldır süre gelen katılımımızda WorldFood İstanbul’un uluslararası bir fuar olma özelliği yanında, sektörün buluşma noktası olarak görülmesi önemli rol oynamıştır. Pandemi sonrası gerçekleştirilen bu ilk fuarda hem katılım hem çeşitlilik hem de ziyaretçi profili açısından zengin bir tablo sergilenmiştir” dedi.

Doğan konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Golda Gıda A.Ş. olarak gıda sektöründe makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi- gofret grubu olarak 3Hall B521 numaralı standımızda yerimizi aldık. Ortadoğu, Lübnan, Filistin, Irak, Yemen ve Güney Afrika bölgesinden öncelikli olmak üzere yabancı yatırımcıların standımıza olan ilgisi üst düzeydeydi. Bisküvi-gofret grubundaki çeşit sayımızın artması ve yeni ürünlerin üretim yelpazesine dahil olması ile ziyaretçilerimize zengin bir tanıtım yapma fırsatı elde ettik. Fuar süresince ihracat bölge uzmanı arkadaşlarımız 350’ye yakın görüşme sağladı ve bu görüşmelerin önemli bir kısmı ile değerli bağlantılar kuruldu” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adanalı tostçunun cenazesi, toprağa verildi16 Eylül 2021 Perşembe 13:33
  • Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı16 Eylül 2021 Perşembe 13:28
  • Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı16 Eylül 2021 Perşembe 13:26
  • Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı16 Eylül 2021 Perşembe 13:23
  • Ambargoları ellerinde patladı! 13 İHA’ya milli görüş sistemi16 Eylül 2021 Perşembe 13:07
  • MSB duyurdu: Uçaklarımız yurda döndü!16 Eylül 2021 Perşembe 13:04
  • 'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi 16 Eylül 2021 Perşembe 13:04
  • İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı16 Eylül 2021 Perşembe 12:51
  • 75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı16 Eylül 2021 Perşembe 12:46
  • Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı16 Eylül 2021 Perşembe 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti