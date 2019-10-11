Ortadoğu uzmanı Hakkı Öznur: Geç bile kaldık

Ortadoğu uzmanı Hakkı Öznur, Türkiye’nin güney sınırındaki terör yapılanmasını ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Bu operasyona geç bile kalınmıştır” dedi.

Araştırmacı- Yazar ve Ortadoğu uzmanı Hakkı Öznur, Türkiye’nin güney sınırındaki terör yapılanmasını ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE, DEVLETÇİK GİRİŞİMLERİNE İZİN VERMEZ”

“Türkiye’nin uluslararası hukuk gereğince Suriye’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde doğrudur ve geç bile kalınmıştır” diyen Öznur, “Bu sınır dışı operasyon ile beka tehdidi olarak gördüğümüz stratejik maşa PKK bağlantılı YPG, sınırlarımızdan hem uzaklaştırılacak hem de etkisiz hale getirilecektir. Türkiye, bölgede PKK bağlantılı bir özerk bölge, devletçik girişimine asla izin vermez, vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEDE GÜÇLÜ OLMAMIZI İSTEMİYORLAR”

Bölgedeki terör hedeflerini yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na Türkiye düşmanı ülkelerin karşı olduğunun altını çizen Öznur, “Türkiye üzerinde küresel oyunlar ve hesaplar devam ediyor. Bir tarafta Rusya, İran, Suriye öte tarafta ABD ve Batı dünyası. ABD, İsrail, İngiltere vb. ile Rusya, İran ve Çin Türkiye’nin bölgede güçlü olmasını istemez” dedi. Öznur, bugünlerde artarda çelişkili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump’a asla güvenilmemesi çağrısında da bulundu.

“KÜRTLER AYRI, PKK AYRI”

Kürtler ile PKK’lıların birbirinden ayrı olduğunu vurgulayan Öznur, “Türkiye Kürtlerle savaşıyormuş gibi saçma sapan akıl ve izan dışı sözlerinin hiçbir doğruluğu ve inandırıcılığının olmadığını cümle alem biliyor. Türk – Kürt çatışması yok! Türk devleti terör örgütü PKK ve benzerleri ile mücadele ediyor. Bölücü terör örgütleriyle mücadele ediyor. Kürtler ayrı, PKK ayrıdır. ABD, bölgemizde tehlikeli bir oyun oynuyor. Türk- Kürt çatışması çıkarmak isteniyor dedi.

“BEBEK KATİLLLERİ”

Kara propagandaya pabuç bırakılmaması gerektiğini de belirten Öznur, “Türk ordusu sivil vurmaz, bebekleri katletmez, sivilleri vuran, katliamcı, soykırımcı küresel emperyalistlerin askerleridir. Bebekleri, sivilleri katleden ABD Batı İsrail uşağı PKK/ PYD terör örgütüdür. ABD‘nin verdiği silahlarla, havanlarla, roketatarlarla sivilleri hedef alan PYD/YPG biri dokuz aylık 7 masum insanın ölümüne sebep olmuştur” diye konuştu.

“İKİYÜZLÜLER”

ABD senatosundaki YPG yanlısı senatörlere de sert tepki gösteren Öznur, “Türkiye’yi en üst seviyeden tehdit etmeye kalkmışlardır. O isimlerden biri de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham olmuştur. Faşist zihniyetli Graham, Türkiye'nin Fırat’ın doğusundaki YPG terör örgütüne karşı planladığı ‘Barış Pınarı Harekâtı' gerçekleştirmesi durumunda ‘cehennemden gelme yaptırımlarla’ karşı karşıya kalacağını ifade etmiştir. Trump'a verdiği destekle bilinen ikiyüzlü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Türkiye düşmanlığına devam ediyor. ABD, terör örgütü YPG’yi eğitti, donattı ve fonladı” şeklinde konuştu.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ BİZİ BAĞLAMAZ

“Türkiye’yi hiçbir güç tehdit edemez ABD’nin kırmızı çizgileri bizi bağlamaz” diyen Öznur, “Kırmızı çizgilerimizi ihlal eden kim olursa olsun, devlet olmanın gereği yapılmalı ve anında cevabı verilmelidir. Trump’tan ve ABD kongresinden Türkiye’ye yönelik küstahça tehditlere anlamlı ve tarihi bir cevap verilmelidir. Yapılması gereken ilk adım ABD Ankara elçisini kovup Trump ve ABD kongresine mesaj göndermektir. Türkiye küresel emperyalistlerin oyunlarını bozacak tarihi birikime ve güce sahiptir. Kutlu bir sefere çıkılmıştır Türk milleti şanlı ordumuzla birliktedir” sözlerini aktardı.

YUSUF SAĞLAM /İLKSAYFA-

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