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Ortak yayın sonrası Binali Yıldırım'dan olay tweet: Geceye damda vurdu

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.
Ortak yayın sonrası Binali Yıldırım'dan olay tweet: Geceye damda vurdu

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.

Binali Yıldırım'ın sorularının hiçbirine cevap veremeyen CHP'nin adayı İmamoğlu programın sonunda hiçbir projesini de anlatamadı. Yayın sonrası Binali Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet geceye damga vurdu.

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