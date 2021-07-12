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Ortaköy'ün içme suyu sorunu çözülüyor

Mamak Ortaköy Mahallesi’nin içme suyu sorununun çözümü için harekete geçildi. Yıllardır kuyu suyu içen mahalleye ASKİ tarafından 11 kilometre uzantılı şebeke suyu hattı çekilmeye başlandı.   
Ortaköy'ün içme suyu sorunu çözülüyor

 Şebeke suyuna kavuşacak mahalleli, kazı çalışmaları sırasında kurban kesti. 

Mamak’ın Ortaköy Mahallesi’nin yılladır devam eden içme suyu sorununu çözmek için harekete geçildi. Yıllardır kuyu suyu verilen mahalleye ASKİ tarafından 11 kilometre uzantılı şebeke suyu hattı çekilmeye başlandı. Kepçenin ilk kazmayı vurduğu sırada, mahalleli kurban kesti.    

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ÇALIŞMALARA BAŞLANDI 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’te su problemi çeken mahallelere yönelik içme suyu temini çalışmalarına devam ediyor. ASKİ ekipleri, Mamak’ın Ortaköy Mahallesi’nin su sorununu da çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı. Kepçeler tarafından açılan yerlere şebeke suyu hattı döşeniyor. 

11 KM’LİK ŞEBEKE SUYU HATTI ÇEKİLİYOR

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Şimsek, kuyu suyundan kurtulacakları için mahalleli olarak mutlu olduklarını söyledi. Şimşek, “Yıllardır kanayan yaramız olan kuyu suyundan kurtuluyoruz çok şükür. ASKİ tarafından 11 kilometre uzantılı su hattı döşeniyor. Şimdiye kadar kuyu suyu içiyorduk. Bu hizmete vesile olmanın sevincini tarif edemem. Bu hizmeti bizlere sunan ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a, ASKİ Mamak Bölge Müdürü Suat Durukan’a, Şef Bahri Kiraz ve tüm ASKİ çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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