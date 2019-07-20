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Ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi hayatını kaybetti

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüler Hasan Karatabak (46) ile Mehmet Ali Şirin (61) hayatını kaybetti.
Ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Alaşehir yönüne rampa aşağı inen Hasan Karatabak, yönetimindeki yem yüklü 03 AAS 436 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Mehmet Ali Şirin yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kamyon şoförü Hasan Karatabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Şirin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralı Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karatabak'ın ve Şirin'in cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazada, çevreye saçılan hayvan yemi, karayolu ekiplerince temizlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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