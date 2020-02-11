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ORTOTEK Gaziler Ampute Spor Kulübü artık maçlara Etimesgut Belediyesi adıyla çıkacak

ORTOTEK Gaziler Ampute Spor Kulübü, Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak faaliyetlerini sürdürecek. Süper Lig'de 24 puanla 2. sırada yer alan ampute takımı bundan sonraki maçlarını Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı adıyla çıkacak.
ORTOTEK Gaziler Ampute Spor Kulübü artık maçlara Etimesgut Belediyesi adıyla çıkacak

Aralarında 6 milli sporcunun yer aldığı ve 20 futbolcunun ter döktüğü futbol takımının yeni adresi de  Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Aile Yaşam Merkezi olacak. Takım, maçlarını ve antrenmanlarını yerleşke bünyesinde yer alan futbol sahası, antrenman sahası ve kapalı spor salonunda yapacak.
Kulüp Başkanlığını Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat'ın üstlendiği ampute takımında teknik direktörlük görevine Türkiye Ampute Futbol Kulüp kurucularından İsmail Temiz getirildi.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye olarak ampute süper liginde de mücadele edeceklerini belirterek, " ORTOTEK Gaziler Ampute Spor Kulübü, Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı' adıyla maçlarına çıkacaktır. Ampute takımımız Türkiye'nin en kapsamlı yerleşkesi olan Devlet Bahçeli Tesislerimizde faaliyetlerini yürütecek, maç ve antrenmanlarını yapacaktır. 10 takımın mücadele ettiği süper ligde şampiyonluk hedefliyoruz" dedi.

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