Önemli bir yazar, şair ve felsefeci olan Oruç Aruoba 31 mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Oruç Aruoba’nın ölümünün ardında hayatı bir kez daha gündeme geldi. Peki hayatında bir çok eser bırakan ve bir çok dünya eserlerini de Türkçe’ye kazandıran Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba’nın hayatı ve eserleri…

Oruç Aruoba 1948 yılında Karamürsel'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Oruç Aruoba, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, felsefe bölümünde doktorasını tamamladı.

Oruç Aruoba kimdir?

1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Oruç Aruoba birçok dergide de yazı ve çevirileri yayınlandı.

Epistemoloji, etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Wittgenstein konuları üzerine çalışmalar gerçekleştiren Oruç Aruoba, bu çalışmalarını vefatına kadar sürdürmüştür.

Oruç Aruoba , Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Hartmut von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini de Türkçeye kazandırmıştır . Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirmiştir.

Aynı zamanda Oruç Aruoba, Japon edebiyatı kökenli bir şiir türü olan haiku'nun, Türk edebiyatındaki temsilcilerinden de biridir.

Oruç Aruoba’nın eserleri;

Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990

De ki İşte, 1990

Yürüme, 1992

Hani, 1993

Ol/An, 1994

Kesik Esin/tiler, 1994

Geç Gelen Ağıtlar, 1994

Sayıklamalar, 1994

Uzak, 1995

Yakın, 1997

Ne Ki Hiç, 1997

İle, 1998

Çengelköy Defteri, 2001

Zilif, 2002

Olmayalı, 2003

Doğançay'ın Çınarları, 2004

Benlik, 2005

Meşe Fısıltıları 2007

David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, 1974

Nesnenin Bağlantısallığı (Hume - Kant- Wittgenstein), 1979