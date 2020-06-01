Oruç Aruoba’nın ölümünün ardında hayatı bir kez daha gündeme geldi. Peki hayatında bir çok eser bırakan ve bir çok dünya eserlerini de Türkçe’ye kazandıran Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba’nın hayatı ve eserleri…
Oruç Aruoba 1948 yılında Karamürsel'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Oruç Aruoba, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.
1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, felsefe bölümünde doktorasını tamamladı.
Oruç Aruoba kimdir?
1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Oruç Aruoba birçok dergide de yazı ve çevirileri yayınlandı.
Epistemoloji, etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Wittgenstein konuları üzerine çalışmalar gerçekleştiren Oruç Aruoba, bu çalışmalarını vefatına kadar sürdürmüştür.
Oruç Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Hartmut von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini de Türkçeye kazandırmıştır. Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirmiştir.
Aynı zamanda Oruç Aruoba, Japon edebiyatı kökenli bir şiir türü olan haiku'nun, Türk edebiyatındaki temsilcilerinden de biridir.
Oruç Aruoba’nın eserleri;
Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990
De ki İşte, 1990
Yürüme, 1992
Hani, 1993
Ol/An, 1994
Kesik Esin/tiler, 1994
Geç Gelen Ağıtlar, 1994
Sayıklamalar, 1994
Uzak, 1995
Yakın, 1997
Ne Ki Hiç, 1997
İle, 1998
Çengelköy Defteri, 2001
Zilif, 2002
Olmayalı, 2003
Doğançay'ın Çınarları, 2004
Benlik, 2005
Meşe Fısıltıları 2007
David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, 1974
Nesnenin Bağlantısallığı (Hume - Kant- Wittgenstein), 1979
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