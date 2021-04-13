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Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı

KORONAVİRÜS salgınına rağmen birçok kişi Oruç Baba Türbesi'ne akın etti, sirke ve şeker dağıtıp iftar açtı. Ekipler tarafından defalarca yapılan uyarıları kimse dikkate almadı.
Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı

Ramazan ayının ilk gününde ilk orucu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle ziyarete kapatıldı. Türbenin girişlerine demir bariyerler konulurken, ilk orucunu burada açmak isteyenler türbenin önüne akın etti. Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen ziyaretçiler, birbirlerine şeker ve sirke dağıttı. Akşam ezanının okunmasıyla ziyaretçiler bu sirke ve şekerlerle oruçlarını açtı.
 

"NEDEN KORKAYIM?"

Salgına rağmen türbenin önüne gelen bir ziyaretçi, "tedirgin değil misiniz" sorusuna, "Niye korkayım. Dikkat ediyorum da, virüsün ne olduğunu profesörler bile bilmiyor. Olayın ne olduğunu bilen yok. Otobüsler dolu, metrolar dolu buraya mı kaldınız?" diye konuştu.

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