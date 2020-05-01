  • BIST 101.110
  • Altın 379,185
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Özkaya, oruç tutmanın sindirim sistemini dinlendirdiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.
Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doç. Dr. Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespitin bulunmadığını ifade etti. Aksine, oruç tutmanın bağışıklık sisteminde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınların bulunduğunu anlatan Özkaya, "Oruç tutan kişinin kemik iliği uyarılıyor, kan yapımı artıyor. Vücut birikmiş zararlı maddelerden temizleniyor. Kalp, damar, kanser gibi hastalıklara karşı direnç artıyor. Oruç sayesinde sindirim sistemi dinleniyor, bağışıklık sistemi güçleniyor." dedi. 

Özkaya, günlük ihtiyaç duyulan protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallerin iftar ve sahurda tüketilen besinlerden alınmasını önerdi.

"Sahurda protein ve lif içerikli besinler tüketin"
İftar ve sahurda yavaş yavaş ve az miktarlarda yenilmesi, yiyeceklerin ağızda iyi çiğnenmesi, özellikle sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Özkaya, şöyle devam etti:

"Orucun amacı sıhhattir. Çok yiyip mide fesadı geçirmek veya az tüketip vücudu virüslere, hastalıklara karşı savunmasız bırakmak değildir. Ramazan süresince, sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. İftar ve sahur arasında en az iki litre kadar sıvı alınmalıdır. Sahurda, mideden geç boşalarak uzun süre tok tutacak, proteinden ve liften zengin, süt, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, hurma, çörek otu, ceviz, badem, fındık, kuru baklagil, tahıl, esmer ekmek, esmer pirinç tercih edilmelidir."

Özkaya, metabolizmayı yavaşlatarak kilo almaya da neden olan çok yağlı, hamurlu ve şerbetli ağır tatlılardan, kızartmalardan ve tuzlu gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

"Kırmızı pancar immün sistemini kuvvetlendirir"
Ramazan süresince lifli ve kabızlığı önleyici ürünlerin tüketilmesini öneren Özkaya, şunları kaydetti:

"Hurma, kırmızı pancar ve kefir, iftar ve sahurlarda bolca tüketilmelidir. Hurma, dengeli bir enerji ve karbonhidrat içeren lifli bir besindir. Kefir, zengin protein içeriği yanı sıra vücut için yararlı probiyotiklerden çok zengindir. Evde yapılarak tüketilmesi daha uygun olur. Kırmızı pancar, içerdiği vitamin ve minerallerle de bir enerji deposudur. Tazesi rendelenmiş olarak salatalarda ya da kefir veya yoğurtla karıştırılarak tüketilmelidir. Kırmızı pancar immün sistemini kuvvetlendirir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savunmada ürünler millileştirildi, kaynaklar Türkiye'de kaldı01 Mayıs 2020 Cuma 14:02
  • Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı01 Mayıs 2020 Cuma 14:01
  • Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!01 Mayıs 2020 Cuma 13:57
  • 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar01 Mayıs 2020 Cuma 13:17
  • Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı01 Mayıs 2020 Cuma 13:13
  • Libya'da Hafter milislerine ikmal yapan yakıt tankeri ile iki askeri araç vuruldu01 Mayıs 2020 Cuma 13:09
  • Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından devlete dua01 Mayıs 2020 Cuma 12:05
  • 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 102 bin iş yeri denetlendi01 Mayıs 2020 Cuma 12:02
  • Türkiye'den Somali'ye tıbbi malzeme yardımı01 Mayıs 2020 Cuma 12:00
  • Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı01 Mayıs 2020 Cuma 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti