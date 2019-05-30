  • BIST 87.186
  • Altın 247,357
  • Dolar 6,0234
  • Euro 6,7080
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

"Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teknik direktör Ümit Özat'ın oruç hakkındaki yorumlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle karşılık verdi.
"Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın Mensupları İftar Programında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbaş'a, Adana Demirspor'un hocası Ümit Özat'ın, oruç tutan futbolcusuna ‘Orucun telafisi var, ama maçın telafisi yok’ demesi hatırlatıldı.

"DİNİ KONULARDA EN YETKİN KURUM DİYANET"

Türkiye’de dini konularda toplumu aydınlatma alanında en yetkili kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu olduğuna dikkat çeken Erbaş, şunları söyledi:

"KİMLERİN ORUÇ TUTAMAYACAĞI KUR'AN-I KERİM'DE YAZIYOR"

“Oruç tutmamayı gerektiren haller en basit ilmihal kitaplarında bile yer alıyor. Kur’an-ı Kerim’de de yolcu ve hasta olduğunuz takdirde tutamadığınız günler sayısınca Ramazan’dan sonra tutabilirsiniz diye sadece, orucu bırakmak ya da tutmamak için hastalığı ya da yolculuğu Rabbimiz mazeret olarak gösteriyor. Bunun dışındaki haller orucu bıraktırmayı gerektirecek mazeretler değildir” cevabını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı30 Mayıs 2019 Perşembe 06:33
  • Üsküdar'da hastanede yangın30 Mayıs 2019 Perşembe 06:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var30 Mayıs 2019 Perşembe 02:48
  • İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek30 Mayıs 2019 Perşembe 02:47
  • Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 02:17
  • Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu30 Mayıs 2019 Perşembe 02:10
  • İmamoğlu Hırka-i Şerif'i ziyaret etti29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:44
  • Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ‘Pençe Harekatı’ ile ilgili önemli açıklama29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:03
  • Tokat'ta sahte bomba ile kuyumcu soygunu: Tezgaha bıraktı altınları alıp kaçtı29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti