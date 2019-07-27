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Örümcek hırsız

Fatih'te bir daireye hırsızlık için giren şüpheli yakalandı. Şüphelinin apartmana örümcek adam gibi tırmanarak, evin penceresinden girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 12 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Örümcek hırsız

Olay, 16 Temmuz'da Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Abdul Gaffur Ç. 17 Temmuz'da yakalanarak, gözaltına alındı.

12 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Abdul Gaffur Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANMIŞ

Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şüpheli hırsızlık yapacakları daireye doğru yürüyor. Şüphelilerden Abdul Gaffur Ç. apartmana tırmanarak, birinci kattaki daireye çıkıyor.

Şüpheli pencerenin sinekliğini söküp, aşağıda bekleyen diğer şüpheliye veriyor. Hırsız  daha sonra pencereden daireye giriyor.

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