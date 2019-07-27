Örümcek hırsız

Fatih'te bir daireye hırsızlık için giren şüpheli yakalandı. Şüphelinin apartmana örümcek adam gibi tırmanarak, evin penceresinden girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 12 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.