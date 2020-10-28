  • BIST 1.127
  • Altın 498,474
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 22 °C
»

OSB'lere 'Scada' müjdesi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Ege Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve bölgedeki 54 OSB’nin başkanları ile bölge müdürlerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
OSB'lere 'Scada' müjdesi

Başkan Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde, bünyesinde enerji üretim tesisi olan OSB’lerin elektrik üretim bilgilerini TEİAŞ’a anlık aktaracağı SCADA bağlantısından dolayı OSB’lere bugüne kadar tahakkuk ettirilen cezaların iptal edilmesi yönünde görüş birliğine varıldığını söyledi. Kütükcü, ayrıca OSB’lere SCADA bağlantılarını yapmaları için önümüzdeki günlerde açıklanacak “makul bir süre uzatımı” verilmesi, bu ‘makul süre’ sonuna kadar da ceza kesilmemesi yönünde de görüş birliği oluştuğunu kaydetti.


 

Başkan Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin TEİAŞ’a veri aktarımı yapacağı SCADA bağlantısını önümüzdeki günlerde açıklanacak süre sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğini kaydetti. 

Özel sektörün ve sanayi üretiminin zor bir sınav verdiği pandemi sürecinde alınan bu kararın hayırlı olmasını dileyen Kütükcü, şunları söyledi:

“OSBÜK olarak, TEİAŞ’ın anlık veri aktarımı yapacak SCADA bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerimize tahakkuk ettirdiği cezaların iptal edilmesi ve süre uzatımı yapılması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bir süredir çalışıyorduk.  Geldiğimiz noktada yazılan cezaların iptal edilmesi, OSB’lerimize bünyelerindeki enerji üretim tesislerinin üretim verilerini anlık olarak TEİAŞ’a aktaracak SCADA bağlantılarının yapılması için makul bir süre verilmesi ve bu süre zarfında yeni ceza yazılmaması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TEİAŞ ile görüş birliğine vardık. Süreçteki tüm destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Mustafa Elitaş’a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede’ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan’a OSB camiamız adına teşekkür ediyorum.”

Memiş Kütükcü, Ege Bölgesi’ndeki 54 OSB’nin 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını, OSB’lerin bölge ekonomisine önemli katkılar verdiğini ifade etti.


 

Kütükcü, ''Sayın Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede’nin teşrifleriyle yaptığımız bölge toplantılarımız ile bütün OSB’lerimizin sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Bugüne kadar Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgemizdeki 252 OSB’mizle bir araya geldik. Marmara Bölgesi OSB’lerimizle de önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Böylece Türkiye’deki 344 OSB’mizin tamamıyla buluşmuş, istişare etmiş olacağız” diye konuştu. 

Kütükcü, pandemi sürecinin başından bu yana OSB’lerin talepleriyle ilgili 18 ayrı rapor hazırlayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, EPDK, BOTAŞ gibi kurumlara ilettiklerini ve süreci takip ettiklerini de sözlerine ekledi. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise ​OSBÜK bölge toplantılarının   sorunların çözümü için bir araç olduğunu söyledi. Büyükdede, organize sanayi bölgelerinin Türkiye ekonomisinde lokomotif bir rol oynadıklarını belirterek, ''Bakanlık olarak bu camianın sorunlarını çözmek için sürekli çalışıyoruz.'' dedi.

 Büyükdede, toplantının devamında OSB başkanlarının ve bölge müdürlerinin taleplerini dinledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OSB'lere 'Scada' müjdesi28 Ekim 2020 Çarşamba 15:20
  • 'Türkiye'de 2018 itibarıyla uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümler azaldı'28 Ekim 2020 Çarşamba 15:10
  • Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi28 Ekim 2020 Çarşamba 15:08
  • Koronavirüse yakalanan Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' yaşamını yitirdi28 Ekim 2020 Çarşamba 15:08
  • Fransa'da Ermeni protestocular Türklere saldırdı: 5 yaralı28 Ekim 2020 Çarşamba 15:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu28 Ekim 2020 Çarşamba 14:29
  • BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum28 Ekim 2020 Çarşamba 14:29
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: Bu yayın ve yapılanlar kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur28 Ekim 2020 Çarşamba 14:28
  • Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:02
  • Merdivenden zıplayarak indi, yaya ile böyle çarpıştı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti