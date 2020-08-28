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Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde 'alp kıyafetli' saygı nöbeti başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın seneidevriyesinde saygı nöbetine başlıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimizi saygı nöbetiyle karşılayacağız." dedi.
Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde 'alp kıyafetli' saygı nöbeti başlıyor

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'daki türbelerinde alp kıyafetli saygı nöbeti tutulacak.

Osmangazi ilçesinde kent surlarının çevrelediği, tarihi saat kulesi ve İstiklal Savaşı şehitlerinin mezarlarının da bulunduğu Tophane Parkı'ndaki türbeler, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediyor.

İlk iki padişahın türbelerinin önlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan başlayarak "alp" kıyafetli jandarma personelince gündüzleri saygı nöbeti tutulmaya başlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve Osmanlı'nın kurucu başkenti olduğunu söyledi.

Padişahlardan 6'sının türbelerinin Bursa'da bulunduğunu hatırlatan Aktaş, "İlk payitaht olan Bursa'mız ve ilk iki padişahımız Osman Gazi ve Orhan Gazi başta olmak üzere onların bulunduğu Tophane Meydanı bizim için önemli bir nirengi noktası." dedi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde de uygulanıyor
Aktaş, Osmanlı'da büyüklere hürmet anlamında tutulan saygı nöbetinin çok özel bir durum olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde saygı nöbeti uygulamasına devam edildiğini anımsatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda da bu nöbeti uygulayacağız. Biz o günkü ruhu aynı şekilde yaşatmak, beraberinde de gelen turistlere bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun uygulandığı yerlerde ciddi bir farkındalık oluşturduğunu biliyoruz. Çok anlamlı bir günde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın seneidevriyesinde saygı nöbetine başlıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimizi saygı nöbetiyle karşılayacağız. Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin'e, Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a, İl Jandarma Komutanımız Hakan Saraç'a yürekten teşekkür ediyorum. Onların destek ve katkılarıyla gerçekleşiyor."

Alinur Aktaş, saygı nöbetinin her gün tutulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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