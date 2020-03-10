Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi.

Kavala, bu gerekçeyle "siyasal veya askeri casusluk'' suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Osman Kavala tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.