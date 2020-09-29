  • BIST 1.130
  • Altın 471,976
  • Dolar 7,7724
  • Euro 9,0816
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi.
Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi

Osman Kavala'nın, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alındı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun görüşülmesini erteledi.

Osman Kavala'yla ilgili yargısal süreç
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın, 18 Şubat'ta suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi29 Eylül 2020 Salı 13:10
  • Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Temelli son yolculuğuna uğurlandı29 Eylül 2020 Salı 13:09
  • Gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar vefat etti29 Eylül 2020 Salı 12:44
  • Tarihi Tunca Köprüsü onarılıyor29 Eylül 2020 Salı 12:43
  • İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı29 Eylül 2020 Salı 12:42
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz29 Eylül 2020 Salı 12:38
  • Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi29 Eylül 2020 Salı 11:48
  • İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti29 Eylül 2020 Salı 11:48
  • Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı29 Eylül 2020 Salı 11:41
  • Kurumlar kendi otomasyon sistemleri üzerinden 'HES Kodu' sorgulaması yapabilecek29 Eylül 2020 Salı 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti