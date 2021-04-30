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Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

"Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedildi.
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün yapılması gereken tutukluluk incelemesi, tam kapanma tedbirleri kapsamında dün duruşmalı olarak yapıldı. Osman Kavala duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Kavala'nın avukatları İlkan Koyuncu, Köksal Bayraktar ve Tolga Aytöre de hazır bulundu. Kavala ve avukatları, tahliye kararı verilmesini istedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti ise, 'suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, müsnet suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delilleri bulunması, yasada öngörülen cezanın üst sınırı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı' gerekçeleriyle tahliye taleplerini reddederek, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Tutukluluğun devamı yönündeki karara, bir üye hakim karşı oy kullandı. Üye hakim karşı oy gerekçesinde, 'Osman Kavala hakkında suç vasfıın değişme ihtimali, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbirleriyle yeterli ve etkin denetim sağlanabileceğini' belirtti. Kavala hakkında "yurtdışına çıkamamak, iki gün en yakın polis merkezine müracaat etmek ve İstanbul'u terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye kararı verilmesi görüşünde olduğunu kaydederek, çoğunluğun görüşüne uymadığını bildirdi.

TÜM DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Osman Kavala, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılanırken mahkeme, davanın istinaf mahkemesince beraat kararları bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı davası ile birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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