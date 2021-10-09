  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9000
  • Euro 10,2900
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olması dikkate alınarak Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bazı sanıkların savunmalarında olay tarihinde Beşiktaş’ta olmadıklarını beyan etmeleri üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, sanıkların olay tarihinde Beşiktaş’ta olup olmadıklarının HTS ve MOBESE kameralarından araştırma yapılmasının istenilmesini talep eden cumhuriyet savcısı ayrıca zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, son incelemeden itibaren hukuki durumunda bir değişiklik olmaması ve yargılamanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Üye hakimlerden biri tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koyarak, Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

Heyet, olay tarihinde Beşiktaş’taki Başbakanlık ofisi çevresindeki kamera kayıtlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve haber ajanslarından temin edilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Görüntülerin mahkemeye ulaşması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak sanıkların görüntülerde olup olmadığının tespit edilmesini de karara bağlayan heyet, savunmaları alınmayan sanıkların savunmalarının alınabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi09 Ekim 2021 Cumartesi 09:15
  • Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi09 Ekim 2021 Cumartesi 09:13
  • Türkiye, Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı09 Ekim 2021 Cumartesi 09:11
  • Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı09 Ekim 2021 Cumartesi 09:09
  • ABD seyahat kriterini güncelledi: 6 aşıya izin09 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Şehit Tayfun Özköse Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı08 Ekim 2021 Cuma 16:15
  • Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim'de Türkiye’yi ziyaret edecek08 Ekim 2021 Cuma 16:10
  • İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi08 Ekim 2021 Cuma 16:07
  • Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü08 Ekim 2021 Cuma 16:03
  • Afganistan'da camiye korkunç saldırı! Dehşete düşüren görüntüler08 Ekim 2021 Cuma 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti