Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu'nda İslam ve Bilim Konferansı düzenlendi

Mamak’taki Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu’nda ‘İslam ve Bilim’ adlı konferans düzenlendi.

Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Cemal Çevik, islam’ın bilime verdiği değeri, insan ve evrenin bilimsel olarak ortaya koyduğu tezlerin yüzyıllar önce İslam tarafından belirtildiğini anlattı. İslam ve bilim üzerine yapılan konferans yaklaşık 1 saat sürdü.

Prof. Dr. Cemal Çevik’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu Müdiresi Hacer Baştürk, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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