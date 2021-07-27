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Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalamasının günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranının ise yüzde 117 olduğunu bildirdi.
Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından temmuz ayına ilişkin köprü ve otoyol geçiş istatistiklerini paylaştı.

"Aklın ve İstanbul-İzmir'in yolu bir. Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalaması günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranı yüzde 117 oldu." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, paylaştığı infografikte garanti karşılama oranlarına da yer verdi.

Karaismailoğu, diğer paylaşımında ise "Marmara ve Ege bölgelerini kesintisiz bir otoyol ağıyla birbirine bağladığımız İzmir-İstanbul Otoyolu geçiş rekoru kırdı. Bölgesinde güçlü, projeleri ile konuşulan bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun mesajında yer verdiği infografikteki bilgilere göre, 24 Temmuz'da otoyolda geçiş rekoru kırıldı. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 98 bin 659, garanti karşılama oranı yüzde 247, ikinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 35 bin 530, garanti karşılama oranı yüzde 102, üçüncü kesimi için eşdeğer araç geçişi 74 bin 40, garanti karşılama oranı yüzde 436, dördüncü kesiminde ise eşdeğer araç geçişi 14 bin 233, garanti karşılama oranı yüzde 62 oldu.

Osmangazi Köprüsü'nü 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 451 bin 652 araç kullandı
AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinde Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısında da artış görüldü.

Tatilin ilk günü olan 17 Temmuz Cumartesi günü köprüyü kullanan araç sayısı 61 bin 806 olarak kayıtlara geçti. Sadece Kurban Bayramı'nın birinci günü ve arife günü köprüyü kullanan araç sayısı, geçiş garantisi olan 40 bin eşdeğer aracın altında kaldı. Takip eden günlerde yoğunluğu artan ve tekrardan 40 bin seviyesinin üzerine çıkan araç sayısı 24 Temmuz'da rekor kırarak 64 bin 406'ya ulaştı.

Böylece 17-25 Temmuz'u kapsayan dönemde Osmangazi Köprüsü'nden 451 bin 652 araç geçmiş oldu.

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