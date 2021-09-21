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Osmaniye Çiftmazı Tabiat Parkı kiraya veriliyor

Osmaniye’de bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Çiftmazı Tabiat Parkı’nın işletmesi, 10 yıllığına kiraya veriliyor. 50 hektar büyüklükteki parkın işletmesi için ihaleye çıkılıyor.
Osmaniye Çiftmazı Tabiat Parkı kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Osmaniye’de bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Çiftmazı Tabiat Parkı’nın işletmesi, 10 yıllığına kiraya veriliyor. 

50 hektar büyüklükteki parkın işletmesinin kiraya verilmesi için ihaleye çıkılıyor. 

İhale ile park sınırları içerisindeki İdare ve Ziyaretçi Merkezi Alan (Kapı Girişi, Ekosistem Bilgilendirme Merkezi İçerisindeki Kafeterya Bölümü, Seyir Kulesi) işletmeciliği işi 5 + 5  yıl süreyle kiraya verilecek. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.10.2021 10:30

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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