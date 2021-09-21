Osmaniye Çiftmazı Tabiat Parkı kiraya veriliyor

Osmaniye’de bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Çiftmazı Tabiat Parkı’nın işletmesi, 10 yıllığına kiraya veriliyor. 50 hektar büyüklükteki parkın işletmesi için ihaleye çıkılıyor.