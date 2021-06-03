Osmaniye Korkut Ata öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, öğretim üyesi alıyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvurular ilanın yayımlandığı yani 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün sürüyor.
Bu başvurularla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 öğretim elemanı alınacak.
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